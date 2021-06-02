لهذا السبب.. كريم عبد العزيز يوجه الشكر لتركي آل الشيخ









وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتب كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،كل الشكر والتقدير للاخ العزيز معالي المستشار تركي ال الشيخ علي سؤاله الدائم عن صحه والدي".وتابع" أدام الله المحبه والأخوة بيننا …وبين الشعبين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية".