الجبلاية تحسم مصير "الفار" في كأس السوبر المصري

اتخذ اتحاد كرة القدم المصري قرارا نهائيا من الاستعانة بتقنية الفيديو (الفار) في لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.





وأكد مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة السوبر المحلي ستشهد تطبيق تقنية الفيديو وأن شروط البطولة تتضمن بندًا ينص على تطبيق تقنية الفيديو في كأس السوبر.





وأوضح مصدر أن لائحة المسابقات تنص على تطبيق تقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر المصري وفي حالة تعطل التقنية أو تعذر العمل بها لأي سبب قبل أو أثناء المباراة فإن المباراة تقام وتستكمل بشكل طبيعي ولا يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على سير اللقاء.





ورفض اتحاد كرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر باستثناء الدورين قبل النهائي والنهائي ووافقت الأندية على ذلك.





وكان من المقرر إقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 1 يوليو المقبل إلا أن اتحاد الكرة قرر تأجيله حتى وقت لاحق لم يتم تحديده حتى الآن.





يذكر أن الأهلي حصل على بطولتي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي ليقرر اتحاد كرة القدم أن يقام السوبر مع طلائع الجيش بصفته وصيف كأس مصر.



