ريال مدريد يحدد سعر بيع أوديجارد

حددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، سعر بيع النرويجي مارتين أوديجارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام، بعد رغبة آرسنال في شرائه.





وكان أوديجارد قد لعب مع آرسنال على سبيل الإعارة في الفترة بين يناير ومايو الماضيين.





وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، نقلًا عن تقارير إسبانية، فإن ريال مدريد لن يتهاون في مطالبه المالية للموافقة على الاستغناء عن خدمات أوديجارد هذا الصيف.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد حددت سعر بيع أوديجارد بما لا يقل عن 52 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد أبدى استعداده للاستماع إلى عروض الأندية الراغبة في ضم أوديجارد في الميركاتو الصيفي المقبل، شرط توفير السعر المذكور.



