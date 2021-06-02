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بدائل أفشة في مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، عن البدائل المناسبة لتعويض غياب محمد مجدي أفشه، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في مباراة الترجي التونسي، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

وأكد همام في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن غياب محمد مجدي أفشة، عن مباراة الترجي سيؤثر بشكل كبير على أداء الأهلي.

وأشار، "أفشة لعب دوراً كبيراً في صناعة وتسجيل عدة أهداف مؤثرة للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو أحد نجوم الفريق، وأرى أن النيجيري جونيور أجايي و وليد سليمان هما الأنسب لتعويض غيابه عن لقاء الترجي التونسي، فقد سبق لهما اللعب في هذا المركز خلال بعض مباريات الدوري العام".

كما أوضح أن عودة الظهير الأيسر التونسي علي معلول من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، تعد من أكبر مكاسب النادي الأهلي في الفترة الحالية، نظراً لأهمية اللاعب الكبيرة في تشكيلة الفريق.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

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