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أبرزهم جوارديولا.. المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، اليوم الثلاثاء، عن الأسماء المرشحة للفوز بأفضل مدرب في الموسم المنقضي 2020- 2021.

وشهدت القائمة تواجد 5 مدربين على رأسهم بيب جوارديولا والذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب البطولة هذا الموسم.

وضمت القائمة أيضًا مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، والذي قدم نتائج مميزة في أول موسم للفريق بعد صعوده من التشامبيون تشيب، حيث أنهى الموسم في المركز التاسع، وبفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام السابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل (دوري المؤتمر الأوروبي).

كما تواجد في القائمة أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، بعدما أنهى الموسم في المركز الثاني، ولم يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه طوال الموسم، وشملت القائمة بريندان روديجرز، مدرب ليستر سيتي، وهو أكثر الفرق التي تواجدت بين المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، ولكنه فقد بطاقة التأهل لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة، بإنهاء الموسم في المركز الخامس.

وأخيرًا تواجد ديفيد مويس، مدرب وست هام، والذي قدم طفرة كبيرة في مستويات ونتائج الفريق، ونجح في إنهاء الموسم في المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

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