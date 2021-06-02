"السفاح والعارف".. أحمد فهمي يكشف آخر أعماله الفنية الجديدة





كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل وآخر أعماله الفنية الجديدة، موضحًا أن جارى العمل على فيلم "العارف"، من بطولته مع الفنان أحمد عز.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، :"إن شاء الله ودا متوقف على الكورونا، فيه فيلم العارف أحمد عز، دا فيلم بقالنا سنة أو سنة ونص مخلصينه، بس بسبب كورونا طبعا مش عارفين ننزل، متوقع ينزل أول أسبوع في شهر 7، قبل العيد الكبير بأسبوع مثلا، ويكمل في العيد الكبير."





كما كشف الفنان أحمد فهمي، أنه يعمل الآن على تصوير فيلم جديد اسمه "دماغ عالية" ومسلسل جديد اسمه "السفاح".



