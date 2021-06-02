Advertisements

"السفاح والعارف".. أحمد فهمي يكشف آخر أعماله الفنية الجديدة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل وآخر أعماله الفنية الجديدة، موضحًا أن جارى العمل على فيلم "العارف"، من بطولته مع الفنان أحمد عز.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، :"إن شاء الله ودا متوقف على الكورونا، فيه فيلم العارف أحمد عز، دا فيلم بقالنا سنة أو سنة ونص مخلصينه، بس بسبب كورونا طبعا مش عارفين ننزل، متوقع ينزل أول أسبوع في شهر 7، قبل العيد الكبير بأسبوع مثلا، ويكمل في العيد الكبير."

كما كشف الفنان أحمد فهمي، أنه يعمل الآن على تصوير فيلم جديد اسمه "دماغ عالية" ومسلسل جديد اسمه "السفاح".


أخبار تهمك

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر بيع أوديجارد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 10 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»