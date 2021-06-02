تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كشف محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وأوضح الإتربي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن الإدارة تتمنى ألا يكون فرجاني ساسي وقع عقداً جديداً مع أي نادِ آخر، مشيرًا إلى أنه من اللاعبين المتميزين في النادي والذي يتمتع بحب الجمهور الأبيض.





وتابع، "فرجاني ساسي متواجد الآن في معسكر المنتخب التونسي، ولا نعلم إمكانية استمراره مع الفريق من عدمه، فسنعقد جلسة خاصة معه بحضور وكيله مهند عون، فور عودته من معسكر نسور قرطاج".



