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بيانيتش يرغب في العودة إلى يوفنتوس

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف تقارير صحفية إيطالية، أن البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، يرغب في العودة ليوفنتوس هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن بيانيتش لم يجد نفسه في برشلونة، ويرغب في العودة للعب مع يوفنتوس، خاصة بعد عودة ماكس أليجري لقيادة الفريق.

وأضافت الصحيفة، أنه منذ عودة أليجري إلى يوفنتوس، ارتبط اسم بيانيتش بالعودة هو الآخر، حيث يثق المدرب الإيطالي في إمكاناته بشكل كبير.

واختتمت الصحيفة، بأن فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي الجديد ليوفنتوس، سيحاول إعادة بيانيتش من جديد لصفوف البيانكونيري.

يذكر أن بيانيتش أنضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، ضمن صفقة تبادلية انتقل على إثرها البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس.

وعانى بيانيتش من موسم صعب في برشلونة، تحت قيادة رونالد كومان، الذي أشركه في 19 مباراة فقط، 6 منهم كأساسي.

ولعب بيانيتش 3 مواسم في يوفنتوس تحت قيادة أليجري، وقدم مستويات رائعة، وكان سببًا في تتويج الفريق بلقب الكالتشيو 3 مرات، وخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

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