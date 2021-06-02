نجم الزمالك يتمرد على النادي

أثار عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الغضب الشديد داخل أروقة القلعة البيضاء، وذلك بسبب عدم التزامه في التدريبات خلال الفترة الماضية.





وأوضح الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مستاء من اللاعب بشكل كبير.





وأشار إلى أن الجهاز الفني، قام بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على عبداالله جمعة، وذلك بسبب غيابه عن خوض البرنامج التأهيلي لمدة يومين دون عذر.





عبدالله جمعة يمارس ضغوطاته على مجلس إدارة الزمالك، من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء بالمساواة مع قائمة لاعبي الفئة الأولى بالفريق الأول، مطالباً بتقديره ماديًا، حيث أنه يحصل على مليون ونصف المليون في الموسم.





وكان أسامة نبيه، وجه تحذيرًا للاعب منذ فترة قصيرة بسبب سهراته على برنامج "كلوب هاوس"، ودخوله فى مشاحنات مع جماهير القلعة البيضاء.



