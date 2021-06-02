أنشيلوتي يعود لريال مدريد من جديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء تعيين الإيطالي كارلو انشيلوتي في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.





ودخل انشيلوتي فجأة في حسابات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي نجح في إقناعه بترك تدريب إيفرتون الإنجليزي وتولي قيادة النادي الملكي.





وكان راؤول جونزاليس المهاجم السابق للريال والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرشحين الأبرز لتدريب النادي الملكي.





وعاد بذلك انشيلوتي إلى النادي الذي أقاله قبل ستة أعوام حيث كان بيريز يتولى رئاسة النادي حينها، وتوصل لهذا القرار في نهاية موسم 2014 /2015.





وقال بيريز حينذاك إنه تجمعه علاقة جيدة بانشيلوتي، ويبدو أن هذا الأمر سهل مهمته في إعادة المدرب الإيطالي إلى مدريد.





ولم ينجح انشيلوتي في قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني خلال ولايته الأولى التي امتدت لعامين ، لكنه صعد إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2014 حينما توج الملكي بلقبه القاري العاشر.





وتوج الريال بلقب كأس ملك إسبانيا في 2014 وفي نهاية العام ذاته حصد لقب مونديال الأندية.





ومنذ رحيله عن سانتياجو برنابيو تولى انشيلوتي تدريب بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي الذي انضم له في ديسمبر 2019.





وأكد ريال مدريد نبأ تعيين انشيلوتي عبر موقعه الرسمي ، قائلا: "كارلو انشيلوتي المدرب الجديد لريال مدريد، المدرب الإيطالي البالغ من العمر 61 عاما جاء من صفوف إيفرتون وعاد إلى نادينا بعد أن حقق معه التاريخ خلال ولايته الأولى".





وأضاف البيان "لقد درب ريال مدريد لموسمين بين عامي 2013 و2015 وأصبح المدرب الذي أحرز اللقب القاري العاشر، خلال فترة قيادته عاد الفريق لمنصات التتويج الأوروبية بعد 12 عاما بعد المباراة النهائية التي لا تنسى في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد".





وحل الريال ثانيا في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني خلف البطل اتلتيكو مدريد.





ولم يفز الريال بأي لقب في الموسم المنقضي تحت قيادة زيدان بعد خروجه مبكرا من كأس ملك إسبانيا على يد الكويانو المغمور وكذلك خروجه من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي.





واستقال زيدان من منصبه الاسبوع الماضي لينهي ولايته الثانية مع الفريق، ليحصل خليفته انشيلوتي على فرصته الثانية في قيادة أحد أكبر أندية كرة القدم حول العالم، والذي لا يعرف سوى لغة الألقاب.





وأنهى إيفرتون تحت قيادة انشيلوتي، الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز العاشر.





ويعتبر لقب الدوري الإسباني هو الوحيد من بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يفز به انشيلوتي، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان ولقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان ولقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ.





كما فاز انشيلوتي بلقب دوري أبطال أوربا ثلاث مرات خلال مسيرته، بواقع لقبين مع ميلان ولقب واحد مع الريال ، في رقم قياسي يقتسمه مع بوب بايسلي المدرب السابق لليفربول وأيضا زيدان.



