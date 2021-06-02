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جاهزية ثنائي منتخب ألمانيا لمواجهة الدنمارك

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
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بات الثنائي ماتس هوملز وتوماس مولر لاعبا المنتخب الألماني جاهزان لخوض المباراة الودية أمام منتخب الدنمارك والمقرر لها غدا الأربعاء، استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وقال ماركوس سورج، المدرب المساعد بالمنتخب الألماني، إن احتمالية مشاركة هوملز ومولر، ليست ضعيفة، في الوقت الذي سيظهر فيه الثنائي مع المنتخب للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2018، حينما تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الهولندي 2 / 2 .

وفيما بعد استبعد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، الثنائي إلى جانب كل من جيروم بواتينج، وذلك في أوائل عام 2019، لكنه الآن أعاد كل من هوملز ومولر مجددا لإضفاء عنصر الخبرة على الفريق الذي تغيرت ملامحه ولم يعد في أفضل حالاته مؤخرا.

وأوضح سورج: "سيقومان بعمل جيد على أرض الملعب"، مضيفا أن تلك المباراة أمام الدنمارك في أنسبروك ستكون مهمة لظهور نواة جديدة من اللاعبين في أمم أوروبا.

وقال سورج إن اللاعبين البالغ عددهم 16 لاعبا متواجدون في معسكر تدريبات الفريق في سيفيلد، وسيشاركون جميعا أمام الدنمارك، والتي تأهل منتخبها أيضا للبطولة المقامة في الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 11 من يوليو المقبل.

وسيشهد المران الأخير للفريق في أنسبروك، تواجد لاعب الوسط توني كروس، والذي وصل يوم الأحد الماضي إلى المعسكر بعد تعرضه لعدوى كورونا، وكذلك اللاعب الشاب جمال موسيالا الذي عانى من مشاكل عضلية، لكن سورج أكد أنهم لن يخاطروا باللاعبين في مباراة الغد.

ووصل ليون جوريتسكا لاعب الوسط، اليوم الثلاثاء، بعد أن كان قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ، لكنه لن يشارك في مباراة الغد، إلى جانب وصول أربع لاعبين ممن شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا وهم أنطونيو روديجير وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر وإيلكاي جوندوجان.

وسيخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أخرى أمام لاتفيا يوم الاثنين المقبل، قبل أن يواجه كل من منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم ومنتخب البرتغال حامل لقب النسخة الماضية من أمم أوروبا إلى جانب منتخب المجر في المجموعة السادسة والأخيرة من المسابقة.

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