الطويلة يكشف الوجهة المقبلة لكريم فؤاد بعد انتهاء إعارته في إنبي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عن الوجهة المقبلة للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار إلى صفوف إنبي، كريم فؤاد، الذي يعد هدفًا للنادي الأهلي.





وأوضح الطويلة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أنه سيقوم بمناقشة العروض المقدمة لشراء كريم فؤاد، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإنبي لتفعيل بند شراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه وكان آخرها أمس 31 مايو.





وتابع، "كريم فؤاد كان قريباً من أحد أندية الدوري البرتغالي لكن العرض لم يتناسب مع القيمة التي حددها نادي النجوم، ولذلك فإن اللاعب يقترب من الإنتقال على سبيل الإعارة لأحد الأندية الكبرى في الدوري الممتاز".



