Advertisements

الطويلة يكشف الوجهة المقبلة لكريم فؤاد بعد انتهاء إعارته في إنبي

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عن الوجهة المقبلة للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار إلى صفوف إنبي، كريم فؤاد، الذي يعد هدفًا للنادي الأهلي.

وأوضح الطويلة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أنه سيقوم بمناقشة العروض المقدمة لشراء كريم فؤاد، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإنبي لتفعيل بند شراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه وكان آخرها أمس 31 مايو.

وتابع، "كريم فؤاد كان قريباً من أحد أندية الدوري البرتغالي لكن العرض لم يتناسب مع القيمة التي حددها نادي النجوم، ولذلك فإن اللاعب يقترب من الإنتقال على سبيل الإعارة لأحد الأندية الكبرى في الدوري الممتاز".

أخبار تهمك

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر بيع أوديجارد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»