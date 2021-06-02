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الإتربي يكشف عن موقفه من خوض الإنتخابات المقبلة في الزمالك

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، عن موقفه بشأن خوض الانتخابات المقبلة في القلعة البيضاء.

وأكد أن كل ما يتردد مؤخراً حول رغبته في خوض الإنتخابات المقبلة لنادي الزمالك، غير صحيح، موضحاً أنه جاء لمهمة معينة ولخدمة الكيان، وأنه لا يرغب في فكرة الترشح لأي منصب خلال الإنتخابات القادمة.

وأشار الإتربي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، "اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك جاءت في توقيت صعب للغاية ولخدمة الكيان فقط  وهي مهمة وطنية لمدة خمسة أو ستة أشهر على أقصى،ثم يأتي مجلس إدارة منتخب لإدارة النادي".

وعبر عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه فريق كرة السلة عقب التتويج ببطولة دوري الأبطال الإفريقي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم ملحمة كبيرة في البطولة بشكل عام وفي المباراة النهائية بشكل خاص، موضحاً أن الإدارة قررت صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق والجهاز الفني.

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