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الاتحاد الهولندي يحدد عدد الجماهير في يورو 2020

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أنه تم زيادة عدد الجماهير التي ستحضر مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في أمستردام وسط جائحة فيروس كورونا لتصل إلى 16 ألف متفرج.

وسمح التحسن في موقف فيروس كورونا بزيادة عدد المشجعين بواقع أربعة آلاف مشجع، في خطوة تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الهولندي ومنظمي البطولة، ومسئولي أمستردام والحكومة الوطنية.

ويلعب المنتخب الهولندي مبارياته الثلاثة في المجموعة الثالثة أمام أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية في ملعب يوهان كرويف الذي يتسع في العادة لـ55500 مشجعا.

وقال جيس دي يونج منظم البطولة المحلي :"من الرائع أن حالة فيروس كورونا لا تزال تتحسن وأن المزيد أصبح ممكنا. سعداء للغاية أن بإمكاننا الآن أن نسعد المزيد من الجماهير".

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