نجم الأهلي السابق: الترسانة هي قطب الكرة المصرية الثالث

أشار أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، إلى أن الأخير هو القطب الثالث للكرة المصرية، بعد الأهلي والزمالك.





وأكد فوزي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن الترسانة من أعرق الأندية المصرية عبر التاريخ، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري مرة وحيدة، بينما حقق كأس مصر 6 مرات.





وتابع، "الجهاز الفني للترسانة بقيادة هاني العقبي تولى مهمة تدريب الشواكيش، في فترة صعبة نظرًا للمنافسة القوية على خطف مقعد التأهل إلى الدوري المصري الممتاز.





وأوضح أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق حلم العودة مجدداً إلى الدوري الممتاز، وهو المكان المناسب لفريق عريق بحجم الترسانة.





واستكمل، " أمامنا 5 مباريات صعبة للغاية نظراً لأن ثلاث منها مع منافسين مباشرين لنا على مقعد التأهل، وهم بورتو السويس صاحب المركز الأول و كوكاكولا صاحب المركز الرابع و القناة صاحب المركز الثالث، فلا بديل امامنا سوى الفوز في الخمس مواجهات المقبلة، ولا مجال لفقدان أي من النقاط".



