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نجم هولندا يغيب عن منافسات اليورو

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الحارس ياسبر سيلسن لن يكون جزاء من المنتخب الهولندي المشارك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ويتواجد حارس فريق بلنسية الإسباني سيلسن /32 عاما/ في العزل وسيتم استبداله بماركو بيزوت حارس ألكمار.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة الثالثة مع منتخبات مقدونيا الشمالية والنمسا وأوكرانيا.

وتفتتح منافسات بطولة أمم أوروبا يوم 11 من الشهر الجاري.

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