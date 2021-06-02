مجاهد يكشف عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش في السوبر

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المصرى.





وأوضح مجاهد فى مداخلة لبرنامج "ساعة مع شوبير" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على راديو "أون سبورت إف إم" إن مباراة السوبر المصرى التى ستجمع بين الأهلى والطلائع ستقام عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشار إلى أن الموعد لم يحدد حتى هذه اللحظة، لكن كل المؤشرات ترجح إقامته عقب نهاية مباريات الموسم، نظرا لوجود مباريات مؤجلة كثيرة فى مسابقة الدورى، بالإضافة إلى مواجهات بطولة كأس مصر.



