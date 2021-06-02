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برشلونة يفاوض عثمان ديمبلي للتجديد

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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دخلت إدارة نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات مع الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

واوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المحادثات بين الجانبين تسير بشكل جيد، ولكن لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي.

ديمبلي سوف يكون حرًا مع نهاية الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، إلا أن الإدارة الكتالونية تتمسك باستمراره خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة ترغب في تمديد عقده لمدة 5 مواسم، باعتباره أحد اللاعبين الكبار في الفريق، ويضع عليه النادي آمالًا كبيرة لقيادة الفريق مستقبلًا.

جدير بالذكر أن ديمبلي كان قد صرح في وقتٍ سابق، بأنه سعيد حاليًا في برشلونة، وبدأ يشعر بدوره مع الفريق.

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