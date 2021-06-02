مورينيو يفاوض أخطبوط إيطاليا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، سيحاول إقناع جيانلويجي دوناروما بالانضمام إلى فريقه.





وأصبح دوناروما خارج نادي ميلان، بعدما لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع النادي الإيطالي، الذي رفض مطالبه بشأن الراتب.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإن جوزيه مورينيو يُدرك أن إدارة روما ستنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوف الفريق في الصيف.





وتابعت الصحيفة، أن دوناروما الآن بدون نادي، ويريد مورينيو إقناع اللاعب، ويطلب من المُلاك الأمريكيين أن يتقدموا ويحاولون ضمه خلال الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة، أن المطالب الاقتصادية لـ مينو رايولا وكيل دوناروما، تخيف الأندية التي تهتم بلاعبه، خاصة وأن هذا السبب وراء عدم تجديد عقده في ميلان.



