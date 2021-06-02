Advertisements

مورينيو يفاوض أخطبوط إيطاليا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، سيحاول إقناع جيانلويجي دوناروما بالانضمام إلى فريقه.

وأصبح دوناروما خارج نادي ميلان، بعدما لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع النادي الإيطالي، الذي رفض مطالبه بشأن الراتب.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإن جوزيه مورينيو يُدرك أن إدارة روما ستنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوف الفريق في الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن دوناروما الآن بدون نادي، ويريد مورينيو إقناع اللاعب، ويطلب من المُلاك الأمريكيين أن يتقدموا ويحاولون ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن المطالب الاقتصادية لـ مينو رايولا وكيل دوناروما، تخيف الأندية التي تهتم بلاعبه، خاصة وأن هذا السبب وراء عدم تجديد عقده في ميلان.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 10 ساعة

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ أقل من ساعة

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 8 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»