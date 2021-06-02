محمد صلاح يقتحم قائمة الرياضيين الأعلى دخلا حول العالم

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اقتحم قائمة الرياضيين الأعلى دخلا حول العالم فى 2021.





وأفاد موقع sportico المختص في الاقتصاد الرياضي بأن صلاح جاء في المركز الـ43 بدخل سنوي يبلغ 36 مليون دولار من الراتب السنوي والمكافآت والحملات الإعلانية في قائمة أغنى 100 رياضي حول العالم من حيث الدخل السنوي.





وأشار الموقع العالمي إلى أن محمد صلاح احتل المركز الثامن وسط لاعبى كرة القدم الأعلى دخلا في القائمة التي ضمت لاعبين من رياضات أخرى, حيث تصدر القائمة المصارع كونور ماكجريجور الذي يبلغ دخله 208 ملايين دولار يليه الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسباني البالغ دخله 126 مليون دولار.





ولفت الموقع العالمي أن البرتغالي كريستيانو رونالدونجم يوفنتوس الإيطالي احتل المركز الثالث بدخل يبلغ قدره120 مليون دولار وفي المركز السادس جاء نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بدخل يبلغ قدره 100 مليون دولار.



