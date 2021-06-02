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موسيمانى يرفض التعاقد مع الصفقة المطروحة
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:31 ص
غدير أحمد
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أغلق الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، عن فكرة التعاقد مع الكونغولى بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء المغربى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن لقد تم عرض الصفقة على القلعة الحمراء فى وقت سابق، ولكن المدير الفنى للأهلى رفض ضم اللاعب.
ويبحث مسؤولي القلعة الحمراء عن رأس حربة مميز يكون من اختياره خلال الفترة المقبلة، حال الاستقرار بشكل نهائى على رحيل والتر بواليا.
وفى الوقت السابق دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مع المحترف المغربى سفيان رحيمى، من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته.
وعاد الأهلي بعد الحصول على راحة سلبية للاستعداد لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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