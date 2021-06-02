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موسيمانى يرفض التعاقد مع الصفقة المطروحة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أغلق الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، عن فكرة التعاقد مع الكونغولى بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء المغربى.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن لقد تم عرض الصفقة على القلعة الحمراء فى وقت سابق، ولكن المدير الفنى للأهلى رفض ضم اللاعب.

ويبحث مسؤولي القلعة الحمراء عن رأس حربة مميز يكون من اختياره خلال الفترة المقبلة، حال الاستقرار بشكل نهائى على رحيل والتر بواليا.

وفى الوقت السابق دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مع المحترف المغربى سفيان رحيمى، من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته.

وعاد الأهلي بعد الحصول على راحة سلبية للاستعداد لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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