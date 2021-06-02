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موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً ثقيلاً على منتخب تشيلي، في إطار الجولة ال7 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق الرابع من يونيو الجاري على ستاد “مونيومنتال”.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني وصافة المجموعة برصيد 10نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر منتخب البرازيل، صاحب ال 12 نقطة.

فيما يتواجد منتخب تشيلي في المركز السادس برصيد 4 نقاط من أربع مواجهات خاضها حتى الآن.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sportsm،الناقل الحصري لتصفيات امريكا الجنوبيه لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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