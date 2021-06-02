موعد مباراة البرازيل والإكوادور في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022

ينتظر عشاق المنتخب البرازيلي حول العالم مباراة منتخب السامبا ضد الاكوادور، في إطار الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق الخامس من يونيو الجاري على استاد خوسي بينهيرو برودا.





ويحتل منتخب السامبا صدراة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مبارايات، فيما يتواجد منتخب الاكوادور في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من نفس عدد المباريات.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sportsm،الناقل الحصري لتصفيات امريكا الجنوبيه لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



