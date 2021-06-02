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الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات النادي الأهلي، قريباً من حسم صفقة جديدة، خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واوضحت تقارير صحفية أن كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، والمعار إلى صفوف إنبي، اقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي.

يأتي ذلك نظراً لعدم قيام إدارة فريق إنبى بتفعيل بند شراء اللاعب من النجوم، وانتهاء الموعد المحدد لتفعيل البند في نهاية مايو، وهو ما يسهل الأمر على الأهلي.

وأكدت التقارير أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كلف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، بالحديث مع محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، خلال الساعات المقبلة من أجل النقاش حول الصفقة والتفاصيل المالية.

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