تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم





حققت أغنية "حبك بيقوي" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أكثر من مليون مشاهدة على قناة هذه المغنية على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.





وبدأ بعض الصحفيين باتهام نانسي عجرم بسرقة الأغنية من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته طلع النهار التي طرحها قبل سنوات.





وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد التشابهات بين الأغنيتين، حيث وجدوا أن الرابط الوحيد بين الأغنيتين هو الموزع المصري هاني يعقوب، ولم يصدر الفنان محمد المجذوب أو المتحدث الرسمي باسمه أي بيان تعليقا على هذا الاتهام.



