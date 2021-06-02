Advertisements

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي ويهددها بفرض عقوبات

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري وهدد بفرض عقوبات عليها، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وفي وقت سابق، اعتُقل رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطع البث التلفزيوني الرسمي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ضباطًا في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مالي انقلاب الاتحاد الافريقي

أخبار تهمك

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 10 ساعات

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 10 ساعة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. العسكريون في مالي يدعون لتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الشعب"

المجلس العسكري في مالي يتخذ خطوة جديدة بشأن الحدود

مقتل 4 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في مالي

الخارجية الجزائرية: سكان مالي يعانون من قلة الأمن بسبب الانقلاب

عاجل.. الأمم المتحدة تدعوا لإطلاق سراح المحتجزين في مالي

قيادات عسكرية في مالي تعلن تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»