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الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي ويهددها بفرض عقوبات
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:25 ص
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علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري وهدد بفرض عقوبات عليها، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.
وفي وقت سابق، اعتُقل رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطع البث التلفزيوني الرسمي.
وأفادت تقارير إعلامية بأن ضباطًا في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.
كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.
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