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إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الإعلامية السورية لين أبو شعر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن تلك الإصابة جاءت رغم تلقيها جرعتي اللقاح المضاد لكورونا. وقالت لين أبو شعر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إن "جسمها لم يستطع اكتساب مناعة من اللقاح بعد الحصول على الجرعة الثانية، منوهة إلى أن الطبيب أوضح لها أنه لا بد من مرور أسبوعين من تاريخ تلقي اللقاح كي تكتسب المناعة".

وعقبت لين قائلة إنها "ندمت على التأخير في تلقي اللقاح، ناصحة المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح بشكل سريع لتشكيل مناعة ضد الفيروس. واختتمت تعليقها الذي أرفقت به صورا يبدو منها أنها في مستشفى، قائلة: "اليوم أحسن من اليومين السابقين، صحصحت شوي، وأحببت أن أطمئنكم، وشكرًا لدعواتكم سلفا". 

ولين أبو شعر، إعلامية سورية تقيم في الإمارات، وبدأت مسيرتها الإعلامية العام 2010، وانتقلت إلى قناة "mbc" منذ العام 2016، وشاركت في تقديم برنامج "صدى الملاعب"، وحاليا تقدم الفقرة الرياضية في برنامج "صباح الخير يا عرب".

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