إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح









أعلنت الإعلامية السورية لين أبو شعر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن تلك الإصابة جاءت رغم تلقيها جرعتي اللقاح المضاد لكورونا. وقالت لين أبو شعر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إن "جسمها لم يستطع اكتساب مناعة من اللقاح بعد الحصول على الجرعة الثانية، منوهة إلى أن الطبيب أوضح لها أنه لا بد من مرور أسبوعين من تاريخ تلقي اللقاح كي تكتسب المناعة".





وعقبت لين قائلة إنها "ندمت على التأخير في تلقي اللقاح، ناصحة المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح بشكل سريع لتشكيل مناعة ضد الفيروس. واختتمت تعليقها الذي أرفقت به صورا يبدو منها أنها في مستشفى، قائلة: "اليوم أحسن من اليومين السابقين، صحصحت شوي، وأحببت أن أطمئنكم، وشكرًا لدعواتكم سلفا".



