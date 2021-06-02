"التعليم العالي": وفرنا المنشآت اللازمة لعلاج الفطر الأسود

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "إننا نعيش جميعًا وسط الفطريات والفطر الأسود ونتعرض لها يوميًا، ولكنها لا تصيب الإنسان ذو المناعة الطبيعية، ولكن تصيب الإنسان عندما تضعف مناعته بشكل كبير بسبب فيروس كورونا أو أمراض أخرى، وبسبب الإسراف في المضادات الحيوية والكورتيزون؛ لأنها تؤدي إلى نشاط الفطريات".





وناشد "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، المواطنين بعدم تناول الأدوية دون إشراف الطبيب، مؤكدًا أن الفطر الأسود غير معدي، لافتا إلى أنهم وفروا المباني اللازمة بكل المستشفيات الجامعية للتعامل مع الفطر، ودربوا الأطباء للتعرف على تشخيص الحالات المصابة بالفطر الأسود في بدايتها.



