إنقاذ 11 من طاقم سفينة بترولية وجارى البحث عن آخر برأس غارب





تعرضت سفينة خدمات بترولية للغرق، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب.



فيما اكد مصدر، ان السفينة تدعى inspecta 7 وهى سفينة إمدادات تعمل فى إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب.



اضاف المصدر تم إنقاذ ١١ شخص ويجرى البحث عن آخر، فيما توفى قبطان السفينة.



جدير بالذكر أن سفينة الإمداد المصرية inspecta7 التى تعمل بأحد المواقع البترولية بمنطقة راس غارب، ونجح فريق الانقاذ من انقاذ 11 من أفراد الطاقم، فيما توفى قبطان السفينة، فيما لايزال البحث عن أحد المهندسين على السفينة.