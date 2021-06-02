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ولاية فيكتوريا الأسترالية تمدد إغلاق ملبورن بسبب ظهور الفيروس المتحور

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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مددت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأربعاء، إغلاقًا مفاجئًا بسبب COVID-19 للأسبوع الثاني في ملبورن في محاولة لاحتواء تفشي سلالة الفيروس شديدة العدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، لكنها ستخفف بعض القيود في مناطق أخرى.

تعرضت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، للإغلاق يوم الخميس الماضي، مبدئيًا حتى 3 يونيو، بعد اكتشاف أولى الحالات المنقولة محليًا في ثلاثة أشهر، وارتفعت الإصابات بشكل مطرد ووصل عدد المخالطين عن قرب إلى عدة آلاف.

وقال جيمس ميرلينو القائم بأعمال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا للصحفيين في ملبورن اليوم الأربعاء "إذا تركنا هذا الشيء يأخذ مجراه فسوف ينفجر..هذا النوع من القلق سيصبح خارج السيطرة وسيموت الناس".

وتابع: "لا أحد... يريد تكرار الشتاء الماضي"، في إشارة إلى واحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة وأطولها في العالم والتي فُرضت في فيكتوريا الشتاء الماضي لاحتواء الموجة الثانية من كوفيد -19. توفي أكثر من 800 شخص في تفشي الوباء في الولاية، وهو ما يمثل حوالي 90 ٪ من إجمالي الوفيات في أستراليا منذ بدء الوباء.

ساعدت عمليات الإغلاق المفاجئ والقيود على الحدود الإقليمية وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة أستراليا إلى حد كبير على قمع جميع حالات التفشي السابقة والحفاظ على أرقام كوفيد 19 منخفضة نسبيًا عند ما يزيد قليلًا عن 30100 حالة و910 حالة وفاة.

على الرغم من أن فيكتوريا كانت تبلغ عن حالات يومية بأرقام فردية منذ فرض الإغلاق، يخشي المسؤولين انتشار سلالة الفيروس في التفشي الأخير حتى من خلال الحد الأدنى من الاتصال. تم الإبلاغ عن ست حالات جديدة مكتسبة محليًا يوم الأربعاء، مقابل تسع حالات في اليوم السابق، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في أحدث تفشٍ إلى 60.

وقالت السلطات الصحية إن السلالة قد تستغرق يومًا واحدًا فقط لتنتقل من شخص لآخر، مقارنة بالسلالات السابقة حيث يمكن أن يستغرق انتقال العدوى حوالي خمسة أو ستة أيام من الاتصال.

في الوقت الحالي، يواجه سكان ملبورن البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة أسبوعًا ثانيًا من السماح لهم فقط بمغادرة المنزل للعمل الأساسي أو الرعاية الصحية أو شراء البقالة أو ممارسة الرياضة أو الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا. ولكن من المرجح أن يتم تخفيف هذا التقييد للأشخاص في مناطق أخرى من الولاية - اعتمادًا على أي انتقال محلي خلال الـ 24 ساعة القادمة - على الرغم من أن تدابير مكافحة الفيروسات الأخرى مثل ارتداء القناع الإلزامي ستظل سارية.

وقالت السلطات إن تفشي المرض الأخير يعود إلى مسافر عاد من الخارج. غادر الشخص الحجر الصحي بالفندق في ولاية جنوب أستراليا بعد اختباره سلبيًا، لكن ثبتت إصابته لاحقًا في ملبورن.

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