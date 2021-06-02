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تعرف على حالة الطقس اليوم في بيان تفصيلي

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في بيان تفاصيلي،حيث يسود انخفاض فى درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم
وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

نشاط الرياح
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4.5 متر.

درجات الحرارة
القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

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