حالة الطقس في الكويت اليوم.. شديد الحرارة نهارا

حالة الطقس في الكويت





أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة العظمى: 48 °ﻡ





وأوضح البيان، أن الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم ساعة مع فرصة للغبار في ساعات النهار.



