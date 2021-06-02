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حالة الطقس في الكويت اليوم.. شديد الحرارة نهارا
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:13 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 2-6-2021 في الكويت وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الكويت
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة العظمى: 48 °ﻡ
وأوضح البيان، أن الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم ساعة مع فرصة للغبار في ساعات النهار.
أما ليلًا، فيكون الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة .
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