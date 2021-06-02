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طقس اليوم في البحرين حار نهارا مع أتربة ومستقر ليلا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 2-6-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته  إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق، ويصبح حسناً خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقد وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً، وتقل سرعتها لتصل من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%.

أعلى مد فى الساعة 11:00 مساء وفى 11:17 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 5:31 مساء وفى الساعة 5:51 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 4:45 صباحاً والغروب عن الساعة 6:26 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 12:39 صباحاً والأفول فى الساعة 11:34 مساء.

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