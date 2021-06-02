Advertisements

اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم في الإمارات

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 2-6-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وحارا نهارا يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية   10 - 20 تصل إلى 35 كم س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 20:31 والمد الثانى عند 05:01 الجزر الأول عند الساعة 12:40 والجزر الثانى عند الساعة 00:09 بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثانى عند الساعة 04:12 الجزر الاول عند الساعة 08:49 والجزر الثانى عند الساعة 22:36 فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 29 85 15 دبــى 42 29 90 10 الشارقة 43 30 85 15 عجمان 42 28 85 15 أم القيوين 43 28 85 20 رأس الخيمة 40 29 80 10 الفجيرة 41 32 75 20 العين 45 30 50 10 ليوا 45 26 90 10 الرويس 39 26 85 40 السلع 39 27 85 40 دلما 39 29 90 35 طنب الكبرى 38 28 85 30 طنب الصغرى 38 28 85 30 أبو موسى 38 28 85 30

أخبار تهمك

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 20 ساعة

ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 11 ساعة

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»