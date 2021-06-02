"أمطار ورياح".. تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 2-6-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا سماء غائمة جزئياً على مرتفعات ( جازان، عسير ، الباحة ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل) و رياح سطحية نشطة على منطقتى الشرقية و الرياض.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم ساعة. فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .



