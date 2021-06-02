المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف وفاة جديدة بكورونا في حصيلة معدلة

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 6917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4272 حالة وفاة بعد إعادة النظر في حصيلة الوفيات.

وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير قسم علم الأوبئة في وزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا، إن الزيادة الحادة في الحصيلة اليومية للوفيات تعود لتأكيد عدد من حالات الوفاة التي كان يشتبه سابقا بأنها ناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف الوزير المكسيكي، أنه قد يكون هناك تحديث لحصيلة الإصابات أيضا خلال الأيام القادمة.

واوضحت وزارة الصحة المكسيكة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و420 ألفا و659 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وقالت الصحة المكسيكية، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بعد إعادة النظر في الحصيلة، بلغ 227 ألفا و840 حالة.

وتشير الحكومة المكسيكية، دائما إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى بكثير على الأرجح مما تم تسجيله رسميا.