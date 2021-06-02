توافد طلاب الشهادة الاعدادية علي اللجان لاداء امتحان اللغة الأجنبية

يؤدي اليوم الأربعاء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية امتحان اللغة الأجنبية " الإنجليزي" في ثني أيام مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لعام ٢٠٢١ لاتمام مرحلة التعليم الأساسي.



يشار أن إجمالي عدد الطلابالذين تستقبلهم لجان الامتحانات للصف الثالث الإعدادي العام يبلغ 109261 طالبا وطالبة وذلك في 624 لجنة على مستوى المحافظة، بينما طلاب الإعدادية المهنية يصل عددهم الي 3725 طالبا وطالبة، ويؤدوا الامتحان فى 22 لجنة بالمحافظ



ومن جانبه أكد علي عبد الرووف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإنهاء استعدادتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الثانى على مدار 24 ساعة، وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا.



تم اتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية وذلك لتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية بالمحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للإستخدام وقت الحاجة، تنفيذا لتكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



واكد وكيل التعليم أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.





وشدد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على وجود المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان وإستمرار أعمال تطهير وتعقيم اللجان أولا بأول على مدار فترة الإمتحانات والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية فى هذا الشأن.



أشار إلى ضرورة وجود زائرة صحية بكل مدرسة وتوزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الإمتحانية والعمل على توفير أجهزة لقياس درجه حرارة الطلاب قبل الدخول الى اللجان وعدم دخول اى من الملاحظين والطلاب بدون كمامة إلى لجان الإمتحانات.





جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.



جدير بالذكر ان الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى لاتمام لمرحلة التعليم الاساسى إنطلقت أمس الثلاثاء الموافق 202161 وحتى الإثنين الموافق 202167 ولمدة اسبوع.