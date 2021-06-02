الصين تجري محادثات اقتصادية مع مسؤول أمريكي رفيع

تبادل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه الآراء مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حول القضايا ذات "الاهتمام" المشترك، في ثاني مكالمة افتراضية له خلال أسبوع مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين في ظل إدارة بايدن الأمريكية.





أجرى ليو، الذي قاد مفاوضات الصين في محادثات التجارة الصينية الأمريكية منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حربًا تجارية مع بكين، تبادلًا "صريحًا" مماثلًا مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في 26 مايو. وتأتي مشاركة الصين المتزايدة بين رؤساء التجارة والاقتصاد لأكبر اقتصاد في العالم، منذ أن تولى جو بايدن منصبه في يناير، في الوقت الذي تنتقد فيه الإدارة الأمريكية بكين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتسعى إلى حشد الدول الغنية الأخرى لتشكيل جبهة موحدة بشأن الصين.





وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان موجز إن "الوزيرة يلين ناقشت خطط إدارة بايدن-هاريس لدعم استمرار الانتعاش الاقتصادي القوي وأهمية التعاون في المجالات التي هي في مصلحة الولايات المتحدة، بينما تتناول في الوقت نفسه القضايا ذات الاهتمام بصراحة".









وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه أجرى الجانبين في مكالمة الفيديو التي تمت يوم الأربعاء تبادلات مكثفة حول وضع الاقتصاد الكلي والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. واضافت "يعتقد الجانبان أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة مهمة للغاية". كما "تبادلوا بصراحة وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن رغبتهما في الحفاظ على الاتصالات". ولم ترد تفاصيل حول القضايا التي تمت مناقشتها.









وقال تاي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ما زالت تواجه "تحديات كبيرة للغاية" في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين. وتجري إدارة بايدن مراجعة للسياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قبل انتهاء اتفاقية المرحلة الأولى في نهاية عام 2021.



