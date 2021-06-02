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تعرفي على فوائد زيت الزيتون لـ بطن الحامل

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
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هناك العديد ن الفوائد التي تكمن في زيت الزيتون وبالأخص عند وضعه على سرة الحامل ومن تلك الفوائد ما يلي:

1 - يحمي من علامات تمدد الجلد
قد يحدث هذا لأنه مع نمو طفلك، تتمدد عضلات الحوض والبطن لاستيعابه، ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور علامات التمدد.

2 – يحتوي على فيتامين هـ 
إذا واصلت دهان زيت الزيتون على بطنك كل يوم، فمن المحتمل ألا تكون لديك علامات تمدد خلال الحمل. حتى إذا ظهرت عليك علامات التمدد، فقد تصبح خفيفة أو تختفي تماماً بعد الولادة، ولكن يلزم الاستخدام المنتظم للوقاية من علامات تمدد الجلد.

3 - يقلل الحكة والاحمرار 
يساعد على تقليل الشعور بالحكة والاحمرار ويقلل من آلامها المزعجة، وكذلك يرطب الجلد ويجعل عملية تمدده مرنة ولا تترك أثراً يذكر.

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