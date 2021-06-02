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الجيش الإيراني يعلن غرق أكبر سفينة دعم لوجستي قرب ميناء جاسك

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 09:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أصدر الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه عن غرق سفينة حربية قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها.

 

وقال الجيش الإيراني: "سفينة "خارك" غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها".

 

وأضاف الجيش الإيراني: "تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، لكن جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مشيرة إلى أنه "تم توظيف سفينة خارك العسكرية في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".

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