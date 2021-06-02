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الهند تسجل 132.788 إصابة جديدة بكورونا و3207 حالة وفاة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أبلغت الهند، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع يومي في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 132،788 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت الوفيات بمقدار 3207.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا يبلغ الآن 28.3 مليونًا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 335102 حالة.


وقد سجلت الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، هذا الشهر أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد -19 منذ أن بدأ الوباء العام الماضي. كما تم تطعيم حوالي 3٪ فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بشكل كامل، وهو أقل معدل بين الدول العشر التي بها أكبر عدد من الحالات.

واجهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات متزايدة لفشلها في تأمين لقاحات COVID-19 لشعبها، على الرغم من أن الهند هي واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم. وقال مسؤولون هنود إن جايشانكار كان يسعى للحصول على إمدادات أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

وذكر جايشانكار، أن الهند تقدر واشنطن "لدعمها القوي وتضامنها في لحظة صعبة للغاية بالنسبة لنا". كما قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لجنوب آسيا، دين طومسون، في إفادة إعلامية استضافها مركز الصحافة الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه تمت مناقشة امر تصنيع اللقاح وشرائه وتسليمه مع جايشانكار، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

و اوضح إن القرارات النهائية لا تزال معلقة بشأن ما يصل إلى 80 مليون جرعة لقاح وعد الرئيس جو بايدن بإرسالها إلى الخارج.

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