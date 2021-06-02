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اليوم..طرح فيلم "ماما حامل"بدور العرض السينمائي

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد شركة" سينرجى فيلمز" اليوم لطرح فيلم "ماما حامل"، بدور العرض السينمائي، والفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدى الميرغني، محمد سلام نانسي صلاح، هدى الأتربي، شريف دسوقي، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة، سارة عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين.


الفيلم يشهد عودة الفنانة ليلى علوى إلى السينما بعد غياب أربع سنوات من تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي عرض عام 2016، وهو من إخراج يسري نصر الله، بطولة منة شلبي، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داوود، إنعام سالوسة، محمد الشرنوبي، عارفة عبد الرسول، صبري عبد المنعم، علاء زينهم.

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