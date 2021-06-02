تطوير ودعم المنطقة الصناعية بجمصة محل نقاش لقيادات محافظة الدقهلية والنواب

وقد تناول الإجتماع مناقشة وإستعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بالمقترحات التي تستهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم دفعا لعجلة الإستثمار والإنتاج بمصانع المنطقة.



وقد وجه " مختار " بضرورة الإعلان الجيد للمستثمرين وأصحاب المصانع عن المزاد العلني للورش الحرفية بالمنطقة لتكون وحدات لإنتاج الصناعات المكملة التي تحتاجها مصانع المنطقة تيسيرا علي المستثمرين وأصحاب المصانع بها.



وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة مشتركة من كافة الجهات المعنية لإعداد دراسة متكاملة لتنفيذ حنفيات حريق وتنفيذ منظومة كاميرات مراقبة لتأمين المنطقة وربطها علي الجهاز التنفيذي للمنطقة وإنشاء سور حول المنطقة.



وقرر مجلس الإدارة خلال إجتماعه إيقاف صرف مستحقات شركة الأمن السابقة بالمنطقة لتقصيرها في أداء أعمالها لتأمين المنطقة.



وتناول الإجتماع الموقف التنفيذي لعملية الترفيق الجارية حاليا بمساحة ال108 فدان ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المحددة.





وفي نهاية الإجتماع أكد " مختار" أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي توفير الدعم والرعاية والمساندة للإستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية..





حضر الإجتماع الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة والنواب البرلمانين، النائب حاتم المير والنائب المهندس وليد فرعون والنائب اللواء فايق الزكي أعضاء مجلس النواب،والمحاسب أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والسادة مديري عموم الإدارات المختلفة أعضاء مجلس إدارة المنطقة..

