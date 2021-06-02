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السيطرة على حريق بسوق الخضروات والفاكهة بمدينة الغردقة دون وقوع إصابات

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تمكن رجال الحماية المدنية بالبحر الأحمر، من السيطرة على حريق داخل سوق الخضروات والفاكهة بمدينة الغردقة، بعدما انتقلت سيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق الخضروات والفاكهة بمدينة الغردقة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

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