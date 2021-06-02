78.296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، 78 ألفا و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وألفين و408 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، في تقريرها اليومي، ارتفاع إجمالى الإصابات بمرض "كوفيد 19"، إلى 16.624 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 465 ألفًا و199 حالة.

وجاءت البرازيل فى المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند، كما سجلت ثانى أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.