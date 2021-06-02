الأرصاد: الطقس حار والعظمي بالقاهرة 33 درجة (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد.



وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلًا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 33 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18.

سيوة العظمى 32 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 20.

دمياط العظمى 27 والصغرى 20.

الإسماعيلية 33 الصغرى 19.

السويس العظمى 33 والصغرى 20.

العريش العظمى 28 والصغرى 18.

طابا العظمى 32 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 15.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 34 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 34 والصغرى 22.

المنيا العظمى 35 والصغرى 22.