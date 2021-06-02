حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021.





أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 2-6-2021



