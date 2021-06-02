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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 2-6-2021
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:12 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021.
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 2-6-2021
سعر اسمنت المسلح يسجل 815 جنيه
سعر أسمنت النصر يسجل 850 جنيه
سعر اسمنت الممتاز يسجل 860 جنيه
سعر اسمنت المنيا يسجل 880 جنيه
سعر اسمنت الصعيد يسجل 750 جنيه
سعر اسمنت النهضة (الصخرة) يسجل 790 جنيه
سعر اسمنت وادي النيل (المصري) يسجل 810 جنيه
سعر اسمنت المخصوص يسجل 800 جنيه
سعر اسمنت العسكري يسجل 840 جنيه
سعر اسمنت سيناء يسجل 760 جنيه
سعر اسمنت السويس يسجل 820 جنيه
سعر اسمنت حلوان يسجل 820 جنيه
سعر اسمنت مصر بني سويف يسجل 880 جنيه
سعر اسمنت السويدي يسجل 830 جنيه
سعر اسمنت قنا (المسلة) يسجل 790 جنيه
سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) يسجل 855 جنيه
سعر أسمنت الإسكندرية (بلادي) يسجل 755 جنيه
سعر اسمنت العامرية عادة يسجل 860 جنيه
سعر اسمنت البرج يسجل 890 جنيه
سعر اسمنت تايتان يسجل 835 جنيه
سعر اسمنت الدلتا يسجل 715 جنيه
سعر اسمنت جنوب الوادي يسجل 745 جنيه
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