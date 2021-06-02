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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 2-6-2021

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 2-6-2021

سعر اسمنت المسلح يسجل 815 جنيه

سعر أسمنت النصر يسجل 850 جنيه

سعر اسمنت الممتاز يسجل 860 جنيه

سعر اسمنت المنيا يسجل 880 جنيه

سعر اسمنت الصعيد يسجل 750 جنيه

سعر اسمنت النهضة (الصخرة) يسجل 790 جنيه

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) يسجل 810 جنيه

سعر اسمنت المخصوص يسجل 800 جنيه

سعر اسمنت العسكري يسجل 840 جنيه

سعر اسمنت سيناء يسجل 760 جنيه

سعر اسمنت السويس يسجل 820 جنيه

سعر اسمنت حلوان يسجل 820 جنيه

سعر اسمنت مصر بني سويف يسجل 880 جنيه

سعر اسمنت السويدي يسجل 830 جنيه

سعر اسمنت قنا (المسلة) يسجل 790 جنيه

سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) يسجل 855 جنيه

سعر أسمنت الإسكندرية (بلادي) يسجل 755 جنيه

سعر اسمنت العامرية عادة يسجل 860 جنيه

سعر اسمنت البرج يسجل 890 جنيه

سعر اسمنت تايتان يسجل 835 جنيه

سعر اسمنت الدلتا يسجل 715 جنيه

سعر اسمنت جنوب الوادي يسجل 745 جنيه

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