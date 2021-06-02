Advertisements

الإمام الأكبر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوداني

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، من السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس دولة السودان الشقيق، حيث تناول الاتصال عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، ودور الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي الصحيحة وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين.

وتناول الاتصال مناقشة أهم القضايا على الساحتين العربية والإسلامية، وأكد الطرفان ضرورة التكاتف والتضامن بين الشقيقتين مصر والسودان في مواجهة المخاطر التي تهدد البلدين فكلاهما امتدادا للآخر.

وفي نهاية الاتصال، بعث فضيلة الإمام الأكبر خالص تحياته وتقديره للفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان وللشعب السوداني الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمن على السودان بالأمن والأمان، وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقرار، وأن يجنب بلادنا كل مكروه وسوء.

أخبار تهمك

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 13 ساعة

ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ يوم

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 22 ساعة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

08:12 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

05:34 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»