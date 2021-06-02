خلطات العسل الأبيض لتفتيح بشرة العروس

نقدم لك في السطور التالية طريقة خلطات تفتيح بشرة العروس بالعسل الأبيض بخطوات سهلة وبسيطة، وطرق تطبيقها لبشرة نضرة وصافية يوم زفافك:





خلطة العسل الأبيض والزبادي

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، للحصول على مزيج متجانس.

يُطبّق المزيج على كامل الوجه والرقبة، ويُترك مُدة 15 دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء الدافئ، ويُترك حتى يجف.





خلطة العسل الأبيض وعصير الصبار

1/4 كوب من الزبادي العادي كامل الدسم.

1/4 كوب من الخيار المقطّع المقشّر.

ملعقة طعام من جل الصبار أو عصير الصبار.

ملعقة طعام من العسل.

بضع قطرات من زيت البابونج.

تُمزج جميع المكوّنات معاً لتشكيل عجينة.

تُمدّ العجينة كقناع للوجه وتُترك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.