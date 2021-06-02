Advertisements

خلطات العسل الأبيض لتفتيح بشرة العروس

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك في السطور التالية طريقة خلطات تفتيح بشرة العروس بالعسل الأبيض بخطوات سهلة وبسيطة، وطرق تطبيقها لبشرة نضرة وصافية يوم زفافك:

خلطة العسل الأبيض والزبادي
ملعقتان كبيرتان من العسل.
ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، للحصول على مزيج متجانس.
يُطبّق المزيج على كامل الوجه والرقبة، ويُترك مُدة 15 دقيقة.
يُغسل الوجه بالماء الدافئ، ويُترك حتى يجف.

خلطة العسل الأبيض وعصير الصبار
1/4 كوب من الزبادي العادي كامل الدسم.
1/4 كوب من الخيار المقطّع المقشّر.
ملعقة طعام من جل الصبار أو عصير الصبار.
ملعقة طعام من العسل.
بضع قطرات من زيت البابونج.
تُمزج جميع المكوّنات معاً لتشكيل عجينة.
تُمدّ العجينة كقناع للوجه وتُترك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.
يُغسل الوجه بالماء البارد.

أخبار تهمك

آخر التفاصيل المتعلقة بتولي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد

منذ نصف ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 13 ساعة

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ يوم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 9 ساعات

ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 10 دقيقة

ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الوضع الوبائي في مصر

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

08:12 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

05:34 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»