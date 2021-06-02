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إسلام إمام يستعد لإخراج مسرحية "حلم جميل"

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد المخرج إسلام إمام لتقديم مسرحية جديدة تحمل عنوان"حلم جميل" وهي من تأليف طارق رمضان الذي سبق وتعاون معه في مسرحية "أبي تحت الشجرة" الذي تم عرضها مؤخرًا على مسرح السلام.


وفي سياق آخر، تم تكريم المخرج إسلام إمام مؤخرًا من قبل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كأحد شباب المسرح المصري ومُنح لقب الشخصية المسرحية المصرية الشابة لعام 2021 وتم تكريمه في الدورة الخامسة.

كما يُعرض للمخرج إسلام إمام يُعرض له حالياً مسرحية "المتفائل" علي المسرح القومي، وتدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول لهدفه من خلال صفة التفاؤل.



والمسرحية بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سميرعامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكرالشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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